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Политолог заявил о потере Россией влияния на Южном Кавказе

Политолог Лазович: Россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за Турции
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Российская Федерация теряет влияние на Южном Кавказе из-за усиления роли Турции в регионе. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

По его словам, обострение отношений между Россией и Азербайджаном позволяет Турции усилить свое влияние на Южном Кавказе. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может попытаться выступить посредником между Москвой и Баку, чтобы заполучить некоторые дипломатические очки для себя и своей страны, предположил эксперт.

Лазович считает, что позиции России в регионе слабеют и ей необходимо быть более внимательной к происходящему там, держать ухо востро.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, почему Азербайджан не сможет отказаться от отношений с РФ в ближайшие сто лет.

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