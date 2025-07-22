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Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной состоится в ближайшее время

Источник: ожидается новый обмен в преддверии третьего раунда в Стамбуле
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Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Ожидается новый обмен между Россией и Украиной до третьего раунда «Стамбула», сообщил «Газете.Ru» осведомленный источник.

«Обмен ожидается», — заявил собеседник издания.

27 июня президент России Владимир Путин сообщал, что Россия передаст Украине еще три тысячи тел погибших военных ВСУ. Позднее, 17 июля Владимир Мединский заявил, что в продолжение договоренностей «Стамбула» Украине передали еще тысячу тел солдат ВСУ.

После двухлетнего перерыва в переговорах между Россией и Украиной 16 мая 2025 года состоялся первый раунд во дворце «Чираган». Второй раунд был 17 июля. Стороны договорились о масштабных обменах тел погибших солдат. По данным РИА Новости, третий раунд состоится 24–25 июля в том же месте.

Ранее Зеленский назвал дату проведения третьего раунда переговоров с Россией.

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