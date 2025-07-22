РФ включила в санкционный список граждан ЕС, ответственных за оказание помощи Украине

Россия в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщил российский МИД.

Два очередных санкционных «пакета» (17-й и 18-й) были утверждены Советом ЕС 20 мая и 18 июля соответственно, отметили в министерстве.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым ... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении.

Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран — членов ЕС и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Украине.

Кроме того, въезд запрещен лицам, занимающимся созданием трибунала в отношении руководства РФ и выступающим за конфискацию российских активов или использование прибыли от них в интересах Киева.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине».

Ранее глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.