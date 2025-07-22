В Британии заявили, что Зеленскому «приказали» продолжить переговоры с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский под прямым давлением из США заявил о третьем раунде переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Ситуация на фронте становится катастрофической, поставки оружия из Европы и США под вопросом. И Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией», — подчеркнул он.

Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23–25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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Ранее глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.