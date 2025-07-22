В США опубликовали большое число документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Национальная разведка США рассекретила свыше 230 тыс. страниц документов, касающихся убийства лидера движения за гражданские права чернокожих американцев Мартина Лютера Кинга. Они были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации.

Часть обнародованных документов, которые были засекречены по решению суда в 1977 году, ранее не была оцифрована. Среди опубликованного — служебные записки ФБР и сводки ЦРУ.

Агентство Associated Press отмечает, что распоряжение о публикации документов выдала глава Национальной разведки Тулси Габбард, которая, в свою очередь, опиралась на изданную президентом США Дональдом Трампом директиву о прозрачности.

Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Согласно официальной версии, убийство было совершено одиночкой и не имело признаков заговора.

В марте Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Ранее Пушков предрек последствия публикации деталей о покушении на Кеннеди.