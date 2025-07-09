Белоусов встретился с новым министром обороны Казахстана

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой оборонного ведомства Казахстана Дауреном Косановым в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Белоусов представил программу визита, включающую знакомство с научными и промышленными достижениями РФ в оборонной сфере.

Косанов отметил, что визит является его первой зарубежной поездкой в новом качестве. Он подчеркнул регулярный характер диалога.

«Нам удается согласовывать шаги для эффективного взаимодействия ведомств», — сказал министр обороны Казахстана.

Стороны подтвердили приоритетность стратегического партнёрства и добрососедских отношений.

8 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Руслана Жаксылыкова и назначил на его место Даурена Косанова. Жаксылыков занимал пост министра обороны с 2022 года — при двух правительствах. До этого он восемь лет командовал Национальной гвардией страны — с 2014 по 2022 год. Также с 2008 по 2014 год он командовал внутренними войсками МВД Казахстана. В конце 2024 года Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

Косанов до перехода на пост министра был командующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана (с 2022 года) и в сентябре 2024 года стал заместителем Жаксылыкова.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия совместно реализуют проекты на сумму более $56 млрд.