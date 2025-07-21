Верховный суд России ликвидировал партию Бабурина

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Российский общенародный союз». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе инстанции.

«Иск удовлетворен полностью», — уточнил источник.

До этого информация о подаче иска в Верховный суд РФ появилась на сайте Минюста.

Партию создали в 2011 году, ее председателем является Сергей Бабурин.

До этого Минюст РФ представил на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий введение адвокатской монополии на осуществление представительства в судах. В пояснении ведомства отмечается: «предлагаемый законопроект вводит общее правило, согласно которому судебные представители должны обладать статусом адвоката».

17 июня Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической оппозиционной партии «Гражданская инициатива». Причиной такого решения стало неучастие в выборах. Согласно имеющейся информации, за последние семь лет «Гражданская инициатива» не только не участвовала в выборах и некоторых других кампаниях, но и не выдвигала кандидатов в достаточном количестве.

Ранее Минюст наградил пранкеров Вована и Лексуса за борьбу с иноагентами.