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В России ликвидировали партию, выдвигавшую Собчак в президенты

Верховный суд РФ ликвидировал выдвигавшую Собчак в президенты партию
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Верховный суд удовлетворил иск Минюста России о ликвидации политической оппозиционной партии «Гражданская инициатива». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По данным агентства, причиной такого решения стало неучастие партии в выборах. Согласно имеющейся информации, за последние семь лет «Гражданская инициатива» не только не участвовала в выборах и некоторых других кампаниях, но и не выдвигала кандидатов в достаточном количестве.

Известно, что в 2018 году в выборах президента России от партии участвовала журналистка и блогерша Ксения Собчак. В 2024-м партия выдвигала Бориса Надеждина, однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру, так как более 15% подписей в поддержку претендента были признаны недействительными.

«Гражданская инициатива» была создана в 2013 году, ее основателем является экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил Минюсту РФ рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко». Парламентарий усмотрел в ее деятельности признаки экстремизма.

В свою очередь в «Яблоке» заявили, что не будут реагировать на обращение депутата Новичкова к Минюсту. Там отметили, что на партию было уже множество доносов, подчеркнув, что «собака лает, караван идет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КПРФ потребовали закрыть «Ельцин-центр».

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