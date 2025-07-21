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За полгода пребывания на посту президента США Трамп столкнулся с 500 исками

WT: американские суды в 75% случаев выносили решения в пользу противников Трампа
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Global Look Press

Суды в США с начала нового президентского срока Дональда Трампа в 75% случаев поддерживали его противников. Об этом сообщает газета The Washington Times.

Отмечается, что за полгода пребывания на посту президента США Трамп столкнулся по меньшей мере с 500 исками, оспаривающими действия его исполнительный власти, что равносильно четырем искам в один рабочий день.

Согласно анализу газеты судебных разбирательств по делу Трампа, в 75% случаев судьи выносили решения, противоречащие позиции американского лидера.

Автор статьи подчеркивает, что около 50 из этих дел были частью попытки администрации Трампа выдворить из США некоторых иностранных студентов из-за нарушений в их иммиграционной документации и судимости, но команда президента проиграла около 90% этих дел.

Журналист продолжил, что лидерами такой оппозиции являются судьи, назначенные предшественниками Трампа президентами Бараком Обамой и Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что в США планируются массовые протесты против политики Трампа.

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