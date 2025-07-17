В США планируются массовые протесты против политики Трампа

Протесты и мероприятия против политики президента США Дональда Трампа пройдут 16 июля в более чем 1600 местах по всей стране. Об этом сообщает ABC News.

Ожидается, что протесты пройдут на улицах, у зданий судов и в других общественных местах в Атланте и Сент-Луисе, а также в Окленде (штат Калифорния) и Аннаполисе (штат Мэриленд). Организаторы призывают к мирному проведению акций.

«Мы переживаем один из самых ужасающих моментов в истории нашей страны», — заявила сопредседатель организации Public Citizen Лиза Гилберт во время онлайн-пресс-конференции.

По ее словам, общественники и граждане борются «с ростом авторитаризма и беззакония» в администрации Трампа, поскольку, по их мнению, права, свободы и ожидания демократии подвергаются сомнению.

Public Citizen – это американская некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав потребителей и общественных интересов.

Ранее сообщалось, что Трамп откроет «аллигаторовый алькатрас» для нелегалов во Флориде.