На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США планируются массовые протесты против политики Трампа

ABC: в США 16 июля пройдут массовые протесты против политики Трампа
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Протесты и мероприятия против политики президента США Дональда Трампа пройдут 16 июля в более чем 1600 местах по всей стране. Об этом сообщает ABC News.

Ожидается, что протесты пройдут на улицах, у зданий судов и в других общественных местах в Атланте и Сент-Луисе, а также в Окленде (штат Калифорния) и Аннаполисе (штат Мэриленд). Организаторы призывают к мирному проведению акций.

«Мы переживаем один из самых ужасающих моментов в истории нашей страны», — заявила сопредседатель организации Public Citizen Лиза Гилберт во время онлайн-пресс-конференции.

По ее словам, общественники и граждане борются «с ростом авторитаризма и беззакония» в администрации Трампа, поскольку, по их мнению, права, свободы и ожидания демократии подвергаются сомнению.

Public Citizen – это американская некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав потребителей и общественных интересов.

Ранее сообщалось, что Трамп откроет «аллигаторовый алькатрас» для нелегалов во Флориде.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами