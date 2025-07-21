Кабмин РФ призвал активнее внедрять ИИ во все отрасли

Вице-премьер Григоренко: ИИ необходимо внедрять во все сферы в РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе поездки в Новосибирск заявил о необходимости активного внедрения ИИ во все сферы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Григоренко, об искусственном интеллекте очень много говорят в правительстве РФ.

«На наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях», — отметил Григоренко.

До этого специалист по облачным технологиям Данил Темников поделился, что ИИ легко заменяет первый уровень поддержки пользователей, холодные звонки, функции переводчиков — то есть функции, где не требуется глубокое мышление и эмоциональный интеллект.

В ближайшее время, при сохранении текущих инвестиций в разработку ИИ, можно ожидать сокращения специалистов горячей линии, клиентского сервиса, отдела продаж. Также сильно упадет спрос на репетиторов, графических дизайнеров и копирайтеров начального уровня.

Что касается ИТ-специалистов, джуниор-программисты также под угрозой — нейросети начинают выполнять функции тестирования и отработки данных. Это значит, что через 2-3 года спрос перейдет в сторону мидл- и сеньор специалистов.

Ранее были названы самые популярные нейросети у россиян.