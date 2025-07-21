Трампа назвали «цифровым президентом» из-за переноса важных решений в соцсети

Президента США Дональда Трампа из-за особого внимания к цифровым технологиям и переноса процесса принятия важных решений в социальные сети можно назвать «цифровым президентом». Такое мнение в интервью РИА Новости высказала доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.

Эксперт отметила, что американский лидер переступает через традиционные политические институты, разваливая основы устоявшейся международной политики.

В частности, Трамп переступает через бюрократию, дипломатов и традиционные СМИ и напрямую выходит на своих подписчиков — пользователей соцсетей во всех странах, обратила внимание Цветкаова. По ее мнению, такими методами политик подрывает традиционную международную политику и дипломатию, появившуюся в XIX веке.

Директор ИСКРАН добавил, что Трамп стал первым президентом в мире, который сам интегрировался в логику так называемого технополярного мира, где воздействие на людей цифровых платформ и лидеров Big Tech можно сравнить с мощью государств.

Ране американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.