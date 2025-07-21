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Мишустин проверил строительство перехода «Кани-Курган» на границе с Китаем

Мишустин осмотрел пункт пропуска через российско-китайскую границу «Кани-Курган»
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток посетил автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» на границе с Китаем. Об этом сообщил «Интерфакс».

Его сопровождали главы Минтранса и МинвостокразвитияАндрей Никитин и Алексей Чекунков.

Мишустин заявил, что объект должен быть готов до конца 2025 года, поскольку он значительно усилит логистические связи с Китаем. Он подчеркнул, что проект включает современные технологии и цифровой контроль.

Пункт пропуска «Кани-Курган» считается важным звеном в транспортной системе между Россией и Китаем. Грузовое движение через новый мостовой переход и сопредельные пункты пропуска началось еще в июне 2022 года.

Сейчас погранпереход работает временно и с ограниченной инфраструктурой. Постоянный пункт пропуска пока достраивается.

С момента запуска через мост уже прошло более 170 тысяч автомобилей. Объемы перевозок продолжают расти. С августа 2023 года здесь начали перевозить и опасные грузы — гелий, СПГ и другие. За полгода количество таких перевозок выросло в 2,5 раза — с 91 до 225 грузовиков в месяц.

Работы по расширению пропускной способности и увеличению товарооборота продолжаются.

Ранее Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

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