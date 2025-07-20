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Украинская журналистка подарила президенту Азербайджана шевроны ВСУ

Украинская журналистка Курбанова подарила президенту Алиеву шевроны ВСУ
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Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Украинская журналистка Елена Курбанова на III Шушинском глобальном медиафоруме подарила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны украинских военнослужащих. Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил «очень сильное» заявление Алиева о том, что украинцы не должны сдаваться.

«Вчера Елена подарила президенту Азербайджана шевроны украинских военных. Президент поблагодарил и попросил продолжать то, что наши военные делают. Намек понятен», — написал Гончаренко.

На форуме Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планирует обратиться к международной системе правосудия для расследования обстоятельств крушения самолета авиакомпании AZAL. По словам Алиева, Баку требует от Москвы признать произошедшее и наказать тех, кто якобы сбил самолет. Кроме того, он отметил, что семьям пассажиров и авиакомпании AZAL должна быть выплачена компенсация.

Азербайджан утверждает, что самолет якобы сбила российская ПВО во время налета украинских дронов на Грозный.

Ранее сын президента Азербайджана закрыл долги перед российской налоговой.

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