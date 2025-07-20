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В Британии увидели «конфронтационный» ответ России на ультиматум Трампа

Telegraph: ответ России на ультиматум Трампа был как никогда конфронтационным
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Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters

Реакция в России на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта на Украине за 50 дней и угрозы новыми санкциями была «как никогда конфронтационной». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание ссылается на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о «декоративном ультиматуме» и предупреждение о возможном ударе по странам Запада в случае дальнейшей эскалации, а также на заявление военного эксперта Игоря Коротченко с призывом усилить атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Как следует из текста, оптимизм Трампа о возможном урегулировании «не отражает нынешних настроений в Кремле».

«Важное заявление Трампа было встречено в Москве скорее с облегчением, чем с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль укрепился на 0,8% по отношению к китайскому юаню. Российские официальные лица опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести против стран БРИКС лишь в значительной степени невыполнимые пошлины», — говорится в тексте.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США анонсировали масштабное наступление ВС РФ с сотней тысяч военных.

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