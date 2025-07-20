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Борис Джонсон недоволен «безразличием» британцев к конфликту на Украине

Борис Джонсон: печально, что интерес британцев к конфликту на Украине низкий
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Frank Augstein/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетовал, что гражданам Соединенного Королевства стал безразличен конфликт на Украине. Его слова приводит The Telegraph.

«Интерес к Украине и аппетит сейчас очень низкие. Мне это очень печально. Я имею в виду, [эта тема] как-то приходит и уходит, но для меня это главное», — сказал Джонсон.

Он также выразил недовольство недостаточной активностью действующего руководства Британии в вопросе поддержки и сотрудничества с Киевом.

«Британия продолжает играть очень важную роль в этом вопросе. Но если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы не совсем на той лидерской, идейной роли, в которой были раньше», — сказал экс-премьер.

До этого газета The Sun писала, что высокопоставленные члены Консервативной партии Британии в рамках «секретной миссии» ведут переговоры с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном о возвращении в политику, поскольку он единственный может бросить вызов правой партии Reform UK Найджела Фарраджа.

Ранее Борис Джонсон указал на «нехватку яиц» у Запада в поддержке Украины.

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