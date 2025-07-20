Пезешкиан заявил, что Иран всегда стремился к миру в регионе

Пезешкиан заявил Пашиняну, что Иран всегда стремился к миру и стабильности в регионе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что Иран всегда был нацелен на мир в регионе. Его слова приводит агентство Mehr.

«Иран никогда не стремился к войне и отсутствию безопасности. Иран всегда играл важную и эффективную роль в установлении мира и стабильности в регионе», — сказал Пезешкиан.

Иранский президент также отметил важность развития двусторонних отношений между Тегераном и Ереваном.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности», которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта.

6 июля стало известно, что сотрудники Корпуса стражей исламской революции западной иранской провинции Хамадан задержали человека, связанного со службой внешней разведки Израиля «Моссад». Задержанный собирал информацию о сотрудниках иранских военных центров и центров безопасности.

Ранее президент Ирана оценил вероятность военной помощи от РФ и КНР на фоне конфликта с Израилем.