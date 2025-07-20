На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пезешкиан заявил, что Иран всегда стремился к миру в регионе

Пезешкиан заявил Пашиняну, что Иран всегда стремился к миру и стабильности в регионе
true
true
true
close
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что Иран всегда был нацелен на мир в регионе. Его слова приводит агентство Mehr.

«Иран никогда не стремился к войне и отсутствию безопасности. Иран всегда играл важную и эффективную роль в установлении мира и стабильности в регионе», — сказал Пезешкиан.

Иранский президент также отметил важность развития двусторонних отношений между Тегераном и Ереваном.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности», которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта.

6 июля стало известно, что сотрудники Корпуса стражей исламской революции западной иранской провинции Хамадан задержали человека, связанного со службой внешней разведки Израиля «Моссад». Задержанный собирал информацию о сотрудниках иранских военных центров и центров безопасности.

Ранее президент Ирана оценил вероятность военной помощи от РФ и КНР на фоне конфликта с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами