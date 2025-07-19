Шор назвал абсурдными причины отказа в регистрации блока «Победа» на выборы

Илан Шор: ЦИК Молдавии превзошла сама себя в абсурдности

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что основания, по которым Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала блоку в регистрации для участия в парламентских выборах, являются абсурдными. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что основания для отказа могли быть любыми, но ЦИК, по его мнению, «в этот раз превзошла себя».

«Нам заявили, что мы провели съезд в день памяти жертв сталинских репрессий. Также нам вменили «нахождение российских войск в Приднестровье». Трудно представить себе более нелепые основания для отказа в регистрации блока», - цитирует его слова агентство.

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

14 июля журналисты ТАСС сообщили, ссылаясь на заявления лидеров оппозиционного блока «Победа» - руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, а также депутатов Василия Боля и Александра Судохольского, что блок подал необходимые документы для участия в предстоящих выборах в парламент Молдавии.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.