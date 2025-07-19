В «Победе» прокомментировали решение ЦИК Молдавии не допустить блок на выборы

Боля: решение ЦИК Молдавии будет обжаловано в суде

Представитель оппозиционного блока «Победа» депутат Василий Боля назвал политически мотивированным решение ЦИК Молдавии не допустить блок к парламентским выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение ЦИК политически мотивировано. Мы обжалуем его в судебном порядке», — сказал депутат.

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.