В Совфеде прокомментировали сообщение о согласии Трампа с «капитуляцией» России

Информация о том, что президент США Дональд Трамп согласился с планом НАТО по «капитуляции» России в конфликте с Украиной, — это «бредовый сон пьяного журналиста», написавшего об этом. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру».

«Это провокационный вброс, который делают враги мира и демократии. Не верьте этим сообщениям, это абсолютная чушь», — подчеркнул сенатор.

На этой неделе обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для американского издания American Conservative написал, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с планом НАТО добиться капитуляции России в конфликте с Украиной.

Журналист заявил, что в отличие от первых недель своего второго срока, сейчас американский лидер фактически присоединился к стратегии альянса, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.