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Грунт с «Фукусимы» доставили в резиденцию премьера Японии для укладки в клумбы

NHK: грунт с Фукусимы-1 завезли на территорию канцелярии премьера Японии
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Kyodo/via Reuters

Грунт с атомной электростанции «Фукусима-1» доставили на территорию официальной резиденции премьер-министра Японии Сигэру Исибы где он будет повторно использован на цветочных клумбах. Это стало началом проекта по его переработке, сообщает японский телеканал NHK.

Почва была собрана после катастрофического землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, которые вызвали одну из крупнейших ядерных аварий в истории. В результате расплавления топлива на трех реакторах АЭС произошел выброс радиоактивных веществ, загрязнивших обширные территории.

По данным властей, уровень радиации в используемой почве не превышает допустимые нормы — менее 8000 беккерелей цезия-137 на килограмм, что позволяет применять ее в проектах общественных работ согласно действующим правилам. Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима. Всего в резиденцию премьера Японии доставили 10 тонн почвы.

Работы продлятся два дня, начиная с 19 июля, отмечает телеканал.

Ранее ученые рассказали, как повлияет на океан сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

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