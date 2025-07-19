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В Армении оппозиционер арестован по обвинению «в призывах к свержению власти»

В Армении экс-депутат Акопян арестован по обвинению в призыве к свержению власти
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Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Бывший депутат парламента Армении, политик Рубен Акопян арестован в Армении по обвинению в «публичных призывах к свержению власти» в республике. Соответствующее решение принял ереванский суд общей юрисдикции, передает ТАСС.

«Акопяну предъявлено обвинение за политические оценки, данные несколько недель назад и относившиеся не к будущему, а к прошлому», — говорится в заявлении суда.

Отмечается, что в таких условиях утверждать о феномене «призыва» в рамках здравой логики невозможно ни с лингвистической, ни с юридической точки зрения.

18 июля в отношении Акопяна было инициировано публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 УК Армении (призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через средства массовой информации). В тот же день его задержали. Как заявили в Следственном комитете Армении, основанием для предъявления такого обвинения стало интервью, опубликованное 1 июля.

Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах он занимал пост генерального консула республики в Санкт-Петербурге.

Ранее Пашиняна призвали уйти в отставку.

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