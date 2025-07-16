В США указали Зеленскому на то, что бессмысленно продолжать воевать

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине бессмысленно. Об этом заявил на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Вы это знаете и продолжаете ставить все больше и больше денег. И это лишено всякого смысла», — отметил он.

По словам отставного американского военного, решение президента США Дональда Трампа о возобновлении военной помощи Киеву не скажется на ситуации на фронте.

15 июля Дональд Трамп также выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.