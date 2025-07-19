Итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L'Antidiplomatico высказал мнение, что европейские страны готовятся атаковать Россию.

По словам Поджи, атака готовится в рамках программы «Европейский щит», предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как считает эксперт, самоуверенная и воинственная риторика европейских генералов о необходимости противостоять мнимой угрозе со стороны России объясняется тем, что лидеры ЕС быстро подписывают договоры о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Поджи отметил, что именно из-за своих военных планов против России Брюсселю, Вашингтону, Лондону и Парижу «был нужен кровавый режим для господства в Киеве».

«Этот режим, используя террористические методы, годами уничтожал журналистов и оппонентов, а теперь отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, за «сопротивление вторжению», — пишет обозреватель.

Поджи отметил, что агрессивная антироссийская риторика проявляется и в заявлениях премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тот обещает отправить на Украину европейский военный контингент, включая корабли и самолеты, чтобы поддержать Киев. Кроме того, страны-участницы НАТО хотят закупать оружие для Украины по инициативе президента США Дональда Трампа.

В конце февраля немецкий журнал Bild публиковал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы публикации называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Ранее в Евросоюзе и НАТО пообещали ответить на «гибридные атаки» России.