Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства о фабрикации администрацией экс-президента Барака Обамы обвинений во вмешательстве России в американские выборы. Об этом глава Нацразведки написала в соцсети Х.

«Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы», — заявила она.

Габбард добавила, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы.

Но после того, как Дональд Трамп победил на выборах в декабре 2016 года администрация Обамы дала указание создать новый доклад, противоречащий прежним оценкам.

Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен, что стало грубым использованием разведданных в качестве инструмента политической борьбы, резюмировала Габбард.

До этого ЦРУ выпустило отчет, в котором говорится, что доклад, составленный по распоряжению директора службы Джона Рэтклиффа американских разведывательных служб о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году с целью поддержки Дональда Трампа, был сделан с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что экс-директора ЦРУ могут обвинить в лжесвидетельстве о «вмешательстве» РФ в выборы.