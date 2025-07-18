На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ ответило на обвинения Канады в кибератаках на другие страны

Посольство РФ отвергло обвинения Канады в кибератаках против стран Запада
true
true
true
close
Unsplash

Посольство России в Канаде опровергло в соцсети X обвинения Оттавы в проведении кибератаки против Великобритании, Украины и других стран.

«Много шума из ничего», — говорится в сообщении, опубликованном с официальной страницы дипмиссии.

Таким образом российское посольство отреагировало на соответствующее обвинение министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, министр обороны Дэвида Макгинти и министра общественной безопасности Гэри Анандасангари.

До этого Великобритания и ее союзники, в частности, США, опубликовали предупреждение о том, что Россия может спонсировать киберкампании, которые будут направлены на организации, оказывающие военную помощь Украине.

По словам директора по операциям Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании Пола Чичестера, РФ планирует произвести кибератаку на западные логистические структуры и технологические компании.

18 июля Великобритания включила в санкционный список 18 российских граждан и учебный центр по обвинениям в причастности к кибератакам.

Ранее Мерц обвинил Россию в кибератаках в Европе и уничтожении морских кабелей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами