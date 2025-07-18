Посольство РФ ответило на обвинения Канады в кибератаках на другие страны

Посольство РФ отвергло обвинения Канады в кибератаках против стран Запада

Посольство России в Канаде опровергло в соцсети X обвинения Оттавы в проведении кибератаки против Великобритании, Украины и других стран.

«Много шума из ничего», — говорится в сообщении, опубликованном с официальной страницы дипмиссии.

Таким образом российское посольство отреагировало на соответствующее обвинение министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, министр обороны Дэвида Макгинти и министра общественной безопасности Гэри Анандасангари.

До этого Великобритания и ее союзники, в частности, США, опубликовали предупреждение о том, что Россия может спонсировать киберкампании, которые будут направлены на организации, оказывающие военную помощь Украине.

По словам директора по операциям Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании Пола Чичестера, РФ планирует произвести кибератаку на западные логистические структуры и технологические компании.

18 июля Великобритания включила в санкционный список 18 российских граждан и учебный центр по обвинениям в причастности к кибератакам.

Ранее Мерц обвинил Россию в кибератаках в Европе и уничтожении морских кабелей.