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В США двух граждан Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Fox News: в США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже против ВМС
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Reuters

В США силовики арестовали двух граждан Китайской Народной Республики (КНР) по подозрению в шпионаже против военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на минюст Соединенных Штатов.

По версии правоохранителей, граждане Китая действовали в качестве агентов правительства Республики, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач министерства госбезопасности КНР.

Одного из подозреваемых задержали в Орегоне, другого — в Хьюстоне. Уточняется, что задержание проводили сотрудники Федерального Бюро Расследований (ФБР) и Службы криминальных расследований ВМС Соединенных Штатов.

«Обвиняемые действовали от имени иностранной разведывательной службы, что является частью более масштабных усилий Коммунистической партии Китая по проникновению в наши институты и подрыву их деятельности», — сказал телеканалу директор ФБР Кэш Патель.

Согласно данным минюста США, несколько лет назад обвиняемые посещали объекты ВМС и сфотографировали доски объявления с личными данными новобранцев. После американской стороне стало известно, что эту информацию получило министерство госбезопасности КНР.

Теперь гражданам Китая грозит срок до десяти лет, а также штраф до $250 тысяч (около 20 миллионов рублей).

Ранее в Крыму задержали двух мужчин, передававших СБУ фото военной техники.

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