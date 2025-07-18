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Политолог Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии

Политолог Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО
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Virginia Mayo/AP

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что оборонный союз, созданный Лондоном и Берлином, в перспективе может заменить блок НАТО. Своим мнением эксперт поделился в интервью газете «Взгляд».

Рар отметил, что новый договор между Британией и Германией преследует несколько целей, но наиболее важной причиной его возникновения является понимание европейцами того, что НАТО ослабевает из-за дистанцирования США от Европы.

Политолог добавил, что Вашингтон берет изоляционистский курс, и политики Старого света опасаются, что американцы откажутся их защищать. Предполагается, что к новому объединению постепенно присоединятся другие страны континента.

Рар также уточнил, что станет ли союз Лондона и Берлина фундаментом новой системы европейской безопасности, будет зависеть от того, какие государства к нему присоединятся. Он выразил мнение, что если страны Северной Европы могут проявить подобное желание, то Южной Европы – вряд ли.

17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о заключении «исторического» соглашения о партнерстве в области обороны, открыто назвав Россию причиной сближения двух государств.

Мерц отметил, что данное событие знаменует собой новый этап в отношениях между Берлином и Лондоном. Стармер, в свою очередь, подчеркнул уникальный характер соглашения, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической областях, а также в сферах безопасности и разведки.

Ранее политолог объяснил, как РФ может выиграть от военного соглашения ФРГ и Великобритании.

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