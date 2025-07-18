На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, как РФ может выиграть от военного соглашения ФРГ и Великобритании

Политолог Сергиенко: соглашение Британии и ФРГ играет на руку РФ
true
true
true
close
Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

Крупнейшее после Второй мировой войны соглашение о партнерстве в оборонной сфере, которое Великобритания и Германия заключили 18 июля, может иметь некоторые положительные последствия для России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» упомянул политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко.

«Не так давно один из политиков во фракции ХДС, а это сейчас правящая партия, заявил, что Германии необходимо иметь свое собственное ядерное оружие. Появление еще одной агрессивной страны с ядерным оружием, где вновь запускаются процессы ариизации, вызывает сильные опасения. И в этом контексте Великобритания могла бы сдерживать развитие ядерного потенциала Германии», — пояснил политолог.

Он добавил, что у немцев есть технические, научные и финансовые возможности запустить программы по разработке ядерного оружия. По мнению Сергиенко, именно сдерживающий фактор Великобритании — это единственный положительный для России нюанс соглашения между Лондоном и Берлином.

«Вообще, заключая это соглашение, Великобритания стремится использовать Германию, чтобы лоббировать британские интересы в Евросоюзе. После Брексита Британия попала в торгово-экономическую изоляцию, но теперь она имеет в лице Германии абсолютного лоббиста», — заключил Сергиенко.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран.

По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах, а также безопасность и разведку.

Ранее канцлер Германии заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами