Политолог объяснил, как РФ может выиграть от военного соглашения ФРГ и Великобритании

Крупнейшее после Второй мировой войны соглашение о партнерстве в оборонной сфере, которое Великобритания и Германия заключили 18 июля, может иметь некоторые положительные последствия для России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» упомянул политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко.

«Не так давно один из политиков во фракции ХДС, а это сейчас правящая партия, заявил, что Германии необходимо иметь свое собственное ядерное оружие. Появление еще одной агрессивной страны с ядерным оружием, где вновь запускаются процессы ариизации, вызывает сильные опасения. И в этом контексте Великобритания могла бы сдерживать развитие ядерного потенциала Германии», — пояснил политолог.

Он добавил, что у немцев есть технические, научные и финансовые возможности запустить программы по разработке ядерного оружия. По мнению Сергиенко, именно сдерживающий фактор Великобритании — это единственный положительный для России нюанс соглашения между Лондоном и Берлином.

«Вообще, заключая это соглашение, Великобритания стремится использовать Германию, чтобы лоббировать британские интересы в Евросоюзе. После Брексита Британия попала в торгово-экономическую изоляцию, но теперь она имеет в лице Германии абсолютного лоббиста», — заключил Сергиенко.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран.

По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах, а также безопасность и разведку.

Ранее канцлер Германии заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие.