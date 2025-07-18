Военкор оценил высказывания Зеленского о переговорном процессе с РФ

Коц: Трамп дал Зеленскому пинка и повелел ему быть более сговорчивым

На решение президента Украины Владимира Зеленского дать указание активизировать переговорный процесс с Россией оказал влияние президент США Дональд Трамп. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Коц.

«Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как «великий миротворец», дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым. <...> Переговариваться, конечно, надо. Но, мне кажется, клиент еще не дозрел», — написал он.

Военкор напомнил, что ранее Зеленский называл переговоры бесперспективными.

Накануне Зеленский заявил, что переговорному процессу с Россией нужно «больше динамики». Он рассказал, что назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) для активизации переговорного процесса с Россией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.