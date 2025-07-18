Политолог допустил, что у США ничего не выйдет с Гренландией

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление посла России в Дании Владимира Барбина о том, что в случае конфликта вокруг Гренландии Москва примет меры, адекватные возникающим угрозам. Эксперт допустил, что реагировать не придется, поскольку у США может не получиться включить остров в свой состав.

Он задался вопросом, как американцы смогут реализовать свою стратегию: добиться независимости Гренландии, а потом заставить остров войти в ассоциацию с США?

«Так что я вполне допускаю, что все-таки это, как и многое другое, что сейчас предлагает администрация Трампа, может не выстрелить. Потому что мы видим, что и с украинским конфликтом Трампу не удалось быстро договориться, и на Ближнем Востоке ему не удалось быстро обеспечить мир, и Панамский канал ему не удалось вернуть под свой контроль, ну, и так далее», — отметил Дудаков.

Как считает Барбин, в условиях резкого обострения международной обстановки, которое негативно сказалось на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии пагубно скажется на региональной безопасности. По его словам, «это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам».

Ранее российский дипломат заявил о военной угрозе США, исходящей для РФ с территории Дании.