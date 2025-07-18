Генсек СНГ прокомментировал отсутствие делегации Баку на экономсовете Содружества

Генсек СНГ Сергей Лебедев надеется, что отсутствие делегации из Азербайджана на заседании Экономического совета Содружества является лишь временным эпизодом и ситуация вскоре нормализуется. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, со стороны Баку негативных высказываний относительно Содружества не поступало. Тем не менее, причины отсутствия представителей республики Лебедеву неизвестны.

«Они (представители Азербайджана. — «Газета.Ru») нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества», — сказал он агентству.

Генсек СНГ отметил, что в стремлении к активному участию в деятельности организации заверяли и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер-министр республики Али Асадов. Лебедев выразил надежду на скорую нормализацию отношений внутри Содружества.

Заседание Экономического совета СНГ проходит в Москве 18 июля.

27 июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге обострились отношения Москвы и Баку. 1 июля в столице Азербайджана задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к задержанным в Баку россиянам приехали их матери.