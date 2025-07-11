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Глава МИД Польши высказался об отношениях с Россией

Глава польского МИД Сикорский: у Варшавы есть повод бояться Москвы
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Алексей Даничев/РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что у Варшавы есть основания опасаться Москвы.

В ходе утреннего интервью на радио дипломата спросили, действительно ли Россия является врагом Польши. Сикорский ответил, что польская сторона этого не хочет, что «поводы бояться» России у них есть.

«Лучше жить в гармонии с соседями, но если сосед нападает на другого соседа, который находится близко к нам, это имеет свои последствия», — сказал он, отвечая на вопрос радиоведущего.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что если российская сторона шпионит, засылает в соседние страны поджигателей и угрожает ядерным оружием, то она является врагом Запада. По его мнению, РФ готовит свое общество к агрессии, в связи с чем у Польши есть основания опасаться.

До этого вооруженные силы Польши снова подняли в воздух истребители из-за предполагаемой активности российских войск на западе Украины. По данным оперативного командования, в небе также были замечены самолеты стран-союзников по НАТО.

Ранее премьер Польши заявил о необходимости «победы» Украины.

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