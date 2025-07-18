Трамп подаст в суд на WSJ из-за статьи об «эротическом подарке» Эпштейну

Трамп подаст в суд на WSJ за фейковую статью об эротическом подарке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на издание The Wall Street Journal, медиахолдинг NewsCorp и его владельца Руперта Мердока в связи с публикацией материала, в котором утверждается, что он якобы сделал «эротический подарок» финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, статья WSJ является «фейком», а сама газета — «отвратительной и грязной». Он подчеркнул, что заранее уведомил редакцию и Мердока о недостоверности информации, однако никаких действий с их стороны не последовало. Президент также выразил мнение, что подобный «подарок» был бы давно использован его политическими оппонентами, если бы действительно существовал.

Глава Белого дома добавил, что, по его мнению, средства массовой информации должны «научиться быть правдивыми», а не полагаться на недостоверные источники.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что в альбоме, подготовленном к 50-летию Эпштейна, якобы содержится письмо от Трампа с нарисованной от руки обнаженной женщиной. Сам Эпштейн ранее был признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди.