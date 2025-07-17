Экс-премьер Степашин: Зеленский год назад уничтожил все книги на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении, а такие действия не предпринимал даже лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что происходит там», — сказал собеседник агентства.

Степашин также обратил внимание на факт того, что на Украине гражданам нельзя говорить на русском языке, нарушение может грозить тюремным заключением.

В 2023 году Зеленский подписал закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции. Текст закона был направлен институтам Евросоюза для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых.

С 2014 года на Украине запрещают ко ввозу некоторые российские книги. Всего в 2021 году 73 издания из РФ не смогли попасть на территорию Украины якобы из-за пропаганды коммунизма и его символики, 56 книг запретили, потому что их содержание было якобы направлено на ликвидацию независимости Украины.

Ранее Зеленскому посоветовали купить книгу, которая «раскроет его глаза».