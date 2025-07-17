«Победителей не будет»: Слуцкий предостерег НАТО от нападения на Калининградскую область

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии ТАСС напомнил о ядерной доктрине в связи со словами командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью о возможном нападении на Калининградскую область.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными, в том числе ядерной доктриной РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями», — сказал Слуцкий.

Он также подчеркнул, что рассуждения об атаке на Калининградскую область представляют собой «план по развязыванию Третьей мировой войны с последующим переходом в глобальное противостояние, в котором не будет победителей».

»НАТО сегодня представляет угрозу мировой безопасности и стабильности», — добавил глава думского комитета.

17 июля Донахью выступил с утверждением, что страны НАТО располагают всеми необходимыми средствами для уничтожения Калининградской области Российской Федерации.

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.