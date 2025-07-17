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В США вложили миллион долларов в ремонт бассейнов в дипмиссиях, в том числе в России

New York Post: Госдеп США потратил более $1 млн на ремонт бассейнов в дипмиссиях
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Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах нескольких государств, в том числе в России. Об этом пишет газета New York Post.

«Госдепартамент при администрации Байдена одобрил (выделение - ред.) более 1,2 миллиона долларов на модернизацию бассейнов. Как показал анализ, всего модернизация бассейнов проводилась два раза в Гаити, один раз в России, пять раз в Ираке, три раза в Судане, один раз в Зимбабве, один раз в Гане и один в Индонезии», — говорится в статье.

Журналисты опирались на анализ сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнст, дороже всего обошелся ремонт в посольстве США в Ираке — на работы ушло 444 тысячи долларов.

В конце апреля этого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, украсив его в том числе 24-каратным золотом. Президент также рассказал, что хочет повесить в одном из помещений Белого дома новую люстру. Она будет хрустальной, сказал президент США. Трамп добавил, что после обновления Овальный кабинет стал выглядеть как положено.

Ранее посольство России в Париже направило Путину письмо графа Шереметева.

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