В России считают, что Трамп изначально считал РФ победительницей в СВО

Западные СМИ хотят верить, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении России, но на самом деле это не так — он сразу понимал, что Россия победит в СВО. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог Василий Колташов.

«Трамп с самого своего прихода к власти понял, что Россия не проиграет на Украине, следовательно ему нужно срезать потери и замириться с Россией. Поэтому Вашингтон начал переговоры о нормализации контактов, заключил с Киевом договор на эксплуатацию полезных ископаемых и принял решение больше ничего не вкладывать в украинский проект. Вот стратегия Трампа. В ней по сути ничего не поменялось, поменялись только ходы, риторика, позы, заявления, которые делает американский лидер», — пояснил политолог.

По мнению Колташова, слова, которые говорит Трамп, могут время от времени противоречить друг другу, но на них не надо обращать внимания, потому что базовая стратегия остается неизменной.

«Стоит отметить, что Москва и Вашингтон никогда не говорили о дружеских отношениях. Нет, речь шла о том, чтобы наладить обычные каналы коммуникации, которые были разрушены при Джо Байдене. Конечно, Трамп не совсем доволен тем, как все вышло с Россией. Он-то надеялся, что станет большим белым господином, который делает русским туземцам знаки внимания в качестве доброй воли. А получается, что в отношениях с Москвой он никак не дирижирует», — заключил Колташов.

Издание American Conservative (AC) уверено, что ультиматумы Дональда Трампа в отношении Москвы свидетельствуют о том, что он согласился с планом НАТО добиться капитуляции России в конфликте с Украиной.

«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции РФ в плане условий мирного соглашения между Россией и Украиной», — говорится в материале AC.

Ранее в Кремле прокомментировали ультиматум Трампа.