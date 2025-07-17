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Президент Ирана пересел в такси из-за разбавленного бензина в машинах кортежа

NasrNews: Пезешкиан поехал в такси из-за разбавленного бензина в машинах кортежа
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Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пересел из своего автомобиля в такси, чтобы доехать до города Тебриз, поскольку все три машины кортежа главы государства заглохли из-за разбавленного водой топлива. Об этом сообщает агентство NasrNews.

«Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля, в которых он и его телохранители находились, остановились на полпути в провинции Казвин из-за того, что в них оказался бензин, смешанный с водой. Президент проехал остаток пути до Тебриза на такси», — говорится в сообщении издания.

В ходе проверки, как отмечается в сообщении, выяснилось, что на заправках, куда заезжал президент, продавался некачественный бензин, смешанный с водой. Кроме того, подобное нарушение уже имело место, пишет NasrNews.

До этого Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности».

Ранее бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран.

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