В Британии подросткам разрешат участвовать в выборах

В Британии 16- и 17-летним подросткам разрешат участвовать в выборах в парламент

Власти Великобритании разрешили подросткам в возрасте 16 и 17 лет участвовать в голосовании на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Анджела Рэйнер, передает Sky News.

По ее словам, власти предпринимают действия, направленные на уничтожение барьеров для участия в выборах. Соответствующее решение позволит большему числу граждан участвовать в британских демократических процессах, отметила Рэйнер.

Политик подчеркнула, что правительство Лейбористской партии таким образом воплощает в жизнь предвыборное обещание предоставить избирательные права подросткам. Соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение парламента в ближайшем будущем.

Sky News отмечает, что последний раз возрастной ценз в королевстве снижался в 1969 году — с 21 года до 18 лет. В настоящее время 16-летние и 17-летние британские подданные имеют право голосовать на местных выборах в Шотландии и Уэльсе. После принятия нового закона жители Англии и Северной Ирландии также смогут принимать участие в голосованиях местного уровня.

Ранее политики Уганды обратились за помощью к ведьмам из-за предстоящих выборов.