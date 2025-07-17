На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии подросткам разрешат участвовать в выборах

В Британии 16- и 17-летним подросткам разрешат участвовать в выборах в парламент
close
Jay Shaw Baker/Global Look Press via ZUMA Press

Власти Великобритании разрешили подросткам в возрасте 16 и 17 лет участвовать в голосовании на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Анджела Рэйнер, передает Sky News.

По ее словам, власти предпринимают действия, направленные на уничтожение барьеров для участия в выборах. Соответствующее решение позволит большему числу граждан участвовать в британских демократических процессах, отметила Рэйнер.

Политик подчеркнула, что правительство Лейбористской партии таким образом воплощает в жизнь предвыборное обещание предоставить избирательные права подросткам. Соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение парламента в ближайшем будущем.

Sky News отмечает, что последний раз возрастной ценз в королевстве снижался в 1969 году — с 21 года до 18 лет. В настоящее время 16-летние и 17-летние британские подданные имеют право голосовать на местных выборах в Шотландии и Уэльсе. После принятия нового закона жители Англии и Северной Ирландии также смогут принимать участие в голосованиях местного уровня.

Ранее политики Уганды обратились за помощью к ведьмам из-за предстоящих выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами