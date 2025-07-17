Эксперт: Трамп понимает, что системы Patriot не спасут Украину

Президент США Дональд Трамп понимает, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не спасут Украину. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов. Он напомнил, что это довольно старая система, которая производится более 30 лет. При этом у России есть такие вооружения, которые не смогут сбить американские ракеты, подчеркнул специалист.

«Никакой Patriot не защитит от гиперзвуковой ракеты в силу того, что скорость полета этой противоракеты в разы ниже русского «гиперзвука». У «Кинжала», стоящего на Миг-31, скорость выше 8 махов. А у того же самого «Авангарда» — 23-25 махов. Физически перехватить они не могут. Поэтому получается, что Patriot сами по себе могут быть бесполезны», — сказал Артамонов.

Он допустил, что Трамп просто сбывает залежалый товар.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российские ракеты усложняют работу американских средств ПВО Patriot на Украине.