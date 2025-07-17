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В США усомнились, что ультиматум Трампа напугал власти России

NYT: ультиматум Трампа вряд ли напугал руководство России
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AP/РИА Новости

50-дневный ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа едва ли напугал власти России, они и дальше намереваются выполнять цели СВО. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT).

«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — указано в материале.

Журналисты отмечают, что в РФ уверены, что смогут пережить любое давление, вызванное санкциями.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot на Украину.

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