Аналитик Берлетик: на Западе разочарованы тем, что не удалось обмануть Россию

Россия сорвала планы стран Запада по заморозке конфликта на Украине, теперь союзники Киева хотят превратить его в бесконечное противостояние. Такое мнение высказал американский геополитический аналитик Брайан Берлетик на YouTube.

По его словам, план Запада заключался в том, чтобы обмануть Россию, свести все к прекращению огня, а затем заморозить конфликт. Таким образом США и Европа хотели восполнить запасы оружия и подготовить больше солдат ВСУ, указал аналитик.

Однако Россия не поддалась на требования по прекращению огня, и Запад подходит к запасному варианту, предупредил Берлетик.

«Обмануть Россию не получилось, заморозки не будет. Теперь главная задача Запада — свести украинский конфликт на низкую интенсивность и растянуть его как можно дольше», — сказал он.

До этого газета The Hill писала, что Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта за 50 дней.

Ранее эксперт заявил, что Трамп извлекает выгоду из положения Украины.