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На Западе рассказали о неудавшемся обмане России по Украине

Аналитик из США Берлетик: Запад разочарован тем, что обмануть Россию не удалось
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия разрушила расчеты стран Запада по замораживанию конфликта на Украине, теперь, скорее всего, Запад попытается превратить его в затяжные военные действия. В этом заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.

По его мнению, заморозка конфликта помогла бы мобилизовать украинцев и восполнить запасы вооружений.

«План Запада по Украине был обмануть Россию, свести все к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт. Так Соединенные Штаты и Европа смогли бы пополнить запасы вооружения и натренировать больше украинцев», — считает эксперт.

Берлетик отметил, что РФ не согласна с требованиями Запада заморозить боевые действия, поэтому Запад постепенно переходит к запасному плану.

«Теперь главная задача западных стран — свести украинский конфликт на низкую интенсивность и растянуть его как можно дольше», — резюмировал Берлетик.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине бессмысленно.

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.

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