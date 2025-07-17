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В США заявили, что Украине стоит согласиться на мирный договор с РФ на ее условиях

Подполковник Дэвис: Украине следует согласиться на российские условия мира
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине следует согласиться с мирным прекращением конфликта на российских условиях. Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Он отметил, что украинская сторона продолжает вести боевые действия, просто надеясь на какие-то изменения. Это препятствует разумному выбору в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях РФ, хотя и невыгодных сейчас для Киева. Тем не менее переговоры остановили бы и людские, и территориальные потери.

Дэвис выразил мнение, что если на Украине и дальше будут слепо надеяться на чудо, то могут потерять буквально все, что имеют сейчас.

17 июля полковник в отставке Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен быть отстранен от должности до начала нового раунда переговоров между Москвой и Киевом.

За день до этого Дэвис заявил, что стремление Зеленского затягивать конфликт на Украине является бессмысленным.

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.

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