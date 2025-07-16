В России сравнили Трампа с Байденом из-за Украины

Предложив план по закупке американского оружия для его дальнейшей продажи Украине, президент США Дональд Трамп фактически «отступил от своих прежних позиций под давлением европейцев». Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Предыдущая позиция Трампа заключалась в том, что у Штатов просто нет свободного оружия и потому никаких поставок Киеву не будет. Госсекретарь Марко Рубио говорил, что склады Пентагона опустошены. Теперь оружие у американцев внезапно появилось», — заявил американист.

По его мнению, европейцы фактически заставили Трампа отдавать американское оружие. При этом, если Вашингтон как-то поменяет правила игры, то все необходимые действия будут предприняты через конгресс.

«Европейские страны считают, что главу США можно дожимать, поэтому Франция и отказалась покупать американское оружие. Сам Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Самый большой вопрос состоит в том, станет ли он предпринимать какие-то шаги во время каникул конгресса, которые будут в августе. По сути, у него будет примерно месяц, чтобы выполнить хоть какие-то обещания своей предвыборной программы. Если же он ничего так и не сделает, то станет тем же Байденом, только в профиль», — заключил Дробницкий.

14 июля Дональд Трамп пообещал Киеву поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot при условии, что закупать американское оружие будут страны Европы.

Ранее Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений США для Украины.