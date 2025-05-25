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Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за посла

Monitor: Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией
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rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Власти Уганды объявили о приостановке военного сотрудничества с Германией, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает Monitor.

В публикации отмечается, что Вооруженные силы Уганды сослались на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале.

По данным издания, посла также обвиняют в поддержке оппозиции.

Monitor утверждает, что во время одной из встреч Шауэр упрекнул командующего силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба в его неприемлемом поведении в соцсетях, которое может нанести вред репутации.

Издание подчеркивает, что эта ситуация стала одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.

Уганда является одной из приоритетных стран по поступлению германской помощи в целях развития. ФРГ уделяет основное внимание возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, содействию гражданскому обществу и сельскому хозяйству, а также развитию сельских районов, включая защиту водных ресурсов Уганды.

Ранее сообщалось, что Уганда планирует резко увеличить поставки кофе в Россию.

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