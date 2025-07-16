Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не стоит забывать об участи гитлеровской Германии и о цене, которую человечество заплатило за неуемные военные амбиции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».

По словам собеседника издания, в современных реалиях практически все сектора экономики ФРГ находятся «в состоянии спада». Шойгу отметил, что с таким Германия не сталкивалась «с середины прошлого века, когда Советский Союз поверг преступный нацистский режим».

Секретарь Совбеза РФ напомнил также, что в ходе недавнего саммита НАТО в Гааге глава немецкого правительства заявил о планах утроить бюджет Бундесвера в целях создания самой крупной конвенциальной армии в Европе. При этом Мерц напомнил о необходимости наращивания давления на Россию путем санкций.

«Здесь поневоле напрашиваются исторические параллели с Адольфом Гитлером, стремившимся поработить весь мир, но обломавшим зубы о Советский Союз», — указал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что в преддверии Великой Отечественной войны Гитлер называл СССР колоссом на глиняных ногах без головы. Однако именно этот «колосс» и раздавил «несостоявшегося художника», указал Шойгу.

Мерцу и его коалиционным партнерам не следует забывать о страшной цене, которую заплатило человечество, в том числе немецкий народ, за неуемные амбиции Гитлера, резюмировал секретарь Совбеза РФ.

В июне вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что бюджет на оборону Германии в 2025 году будет увеличен до €62,4 млрд. По его словам, кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на текущий год, а также бюджетные критерии на следующий год и финансовый план до 2029 года.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Германии превысил до €100 млрд.