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В России объяснили, почему Япония раскрыла позицию Запада по Курской области

Журналист Латышев: Япония понимает, что США и ЕС вредят ее интересам
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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему Япония раскрыла информацию о том, что Запад разрешил Украине наступать на Курскую область.

По его словам, на это есть как минимум две причины. Во-первых, минобороны Японии хочет сохранить доверие к своей аналитике, раскрыв то, что и так все знают. Во-вторых, японцы обижены на США и Европу за то, что они вредят национальным интересам страны, втягивая ее в конфликт между Китаем и Тайванем, а также мешая торговать с КНР и Россией.

»[Президента США Дональда] Трампа с его постоянными угрозами ввести бешеные тарифы против всех, кто лучше работает и торгует, они терпят из последних сил. Прямо, конечно, японцы этого не скажут, они слишком хорошо воспитаны», — сказал Латышев.

Впрочем, публикацию доклада Японии о наступлении украинской армии на Курскую область не стоит воспринимать как помощь России. Это скорее попытка «уколоть» коллективный Запад, считает эксперт.

Как сообщили в минобороны Японии, США, Великобритания и некоторые европейские страны одобрили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах РФ с использованием своего оружия.

По данным ведомства, разрешение ВСУ было дано на фоне сообщений о продвижении российских войск на востоке Украины и в Харьковской области в 2024 году. Исключение было введено только на использование ракет большой дальности.

Ранее в Японии отметили оснащение российских войск современным вооружением.

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