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В США назвали «вялыми» переговоры о поставках оружия Украине

Reuters: переговоры США с Европой о поставках оружия Украине идут вяло
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Global Look Press

Переговоры США и Европы о поставках американского оружия Украине идут «вяло». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«(Неназванный. – «Газета.Ru») чиновник заявил, что Трамп напрямую участвует в переговорах, хотя пока переговоры идут «вяло», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что министр обороны Германии Борис Писториус выразил готовность обсудить с США отправку батарей Patriot на Украину «в ближайшие дни или недели». Однако, как отмечал министр, ни одна система Patriot не поступит в Киев в течение нескольких месяцев, что, вероятно, отложит получение до окончания тактически важных летних месяцев.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее в Кремле высказались о поставках западных вооружений Украине.

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